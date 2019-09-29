2019/09/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، الاحد 29 ايلول 2019، عن قيام شركة أجنبية تعاقد معها وزير التربية وكالةً قصي السهيل بالتهرب من دفع الرسوم الكمركية البالغة نسبتها 200%؜ وتم التعاقد معها خلافاً لقانون حماية المنتج الوطني ورغم تعهدات وزيرها بالوكالة بعدم طبع الكتب خارج العراق.

وخاطبت اللجنة المالية النيابية، وفقا لوثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، دائرة الكمارك العامة بكتاب رسمي تطلب فيه إعلامها فيما إن تم استيفاء الرسوم الكمركية عن الكتب التي تعاقد عليها وزير التربية وكالةً مع شركة أجنبية.

وكانت دائرة الكمارك العامة قد أوضحت في كتاب سابق أرسلته إلى مجلس النواب أن الشركة الأجنبية التي تعاقدت معها وزارة التربية قد تهربت من دفع الرسوم لعام 2019 عن الكتب المدرسية التي دخلت من منفذ أم قصر الأوسط أو ابراهيم الخليل، وأنه تم إصدار الأوامر للمنافذ الحدودية بعدم إدخال بقية الإرساليات لحين تسديد الرسوم الكمركية عن الإرساليات السابقة.

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه بمنع القادة العسكريين كافة، من تلبية دعوات السفارات العربية والأجنبية في العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات الم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الأحد، على قضية إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أشار الى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "غير قادر" على نقل عنصر و

بغداد اليوم _ بغداد

قال الخبير الإمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، إن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه كقائد لقوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع "كان تمهيداً لمنحه منصباً آخر".

وذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق .. تهرب شركة أجنبية تعاقد معها السهيل من دفع الرسوم عن الكتب التي توردها للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق .. تهرب شركة أجنبية تعاقد معها السهيل من دفع الرسوم عن الكتب التي توردها للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).