حقوق الانسان تحذر من العودة القسرية للنازحين

2019/09/29 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، من العودة القسرية للنازحين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اي عودة قسرية للنازحين تمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان".وطالب الحكومة" باتخاذ كافة الإجراءات لتامين متطلبات العودة الطوعية للنازحين والمحافظة على حياتهم وممتلكاتهم".انتهى

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