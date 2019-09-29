الحكمة: التقاطعات السياسية تعجل فشل عبد المهدي في ثالث مهلة لحسم الدرجات الخاصة

2019/09/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام رئيس الوزراء اقل الشهر لإنهاء ملف الوكالات بغداد – وعد الشمري: أكد كتلة الحكمة المعارضة، أمس الأحد، أن أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أقل الشهر لحسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة، وتوقعت فشله في انجاز الملف للمرة الثالثة، وأرجعت ذلك لاستمرار الخلافات بين القوى السياسية وسعي القسم منها للحصول على المناصب والمكاسب.وقال ...

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