التعليم النيابية تدعو السهيل لمنح دور ثالث للطلبة المكملين في الجامعات

2019/09/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دعت لجنة التعليم العالي النيابية امس الاحد وزير التعليم العالي قصي السهيل الى منح فرصة دور ثالث لطلبة الجامعات اسوة بطلبة المراحل الاعدادية والمتوسطة في وزارة التربية.وقال نائب رئيس اللجنة حسن المسعودي ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بالتفاتة ابوية مشكورة بصفته وزير التربية وكالة بمنح طلبة الدراسات المنتهية ...

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