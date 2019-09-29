لا رجعة عن نقل الساعدي وعشيرة السواعد تعده جزء من الامن وعليه تنفيذ الاوامر

2019/09/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي بعد كشفه لعب دور للتهدئة في المنطقة: بغداد ـ الصباح الجديد: اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاحد انه لن يتراجع عن قراره بنقل الفريق عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، مشيرا الى ان الأخير ضابط عليه الامتثال الى الأوامر، الأمر الذي ايدته عشيرة السواعد والتي طالبت الأحزاب والجهات السياسية بعدم ...

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