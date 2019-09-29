وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يفتتح أولمبياد الابتكار العلمي في البصرة

2019/09/29 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيفتتحأولمبيادالابتكارالعلميفيالبصرة

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