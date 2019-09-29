الفريق الساعدي: مهمتي في وزارة الدفاع سوف لا تقل أهمية عن مهمتي في جهاز مكافحة الاٍرهاب

2019/09/29 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي اليوم الاحد، انه نفذ امر القائد العام للقوات المسلحة والتحق الى وزارة الدفاع

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