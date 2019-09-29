2019/09/29 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وكيل وزارة الاعمار الطرق في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انه بعد ان خصصت حكومة الاقليم مبلغ 33 مليار دينار لاصلاح الطرق والشوارع المتضررة في الاقليم، اضاف الحكومة الان مبلغا قدره 6 مليارات دينار اخرى من اجل اصلاح طريق كويسنجق – سماقولي بمحافظة اربيل عاصمة الاقليم.وقال صدقي آميدي صحفي ان حكومة الاقليم خصصت 33 مليار دينار لاصلاح طرق الاقليم ، والان بدأ الاصلاح في طرق حاج عمران وجومان واربيل وشقلاوة وسوران، مشيرا الى انحكومة الاقليم اضاف مبلغ 6 مليارات دينار اخرى لاصلاح طريق كويسنجق – سماقولي وبهذا بلغ مجموع المبلغ المخصص لاصلاح الطرق الى 39 مليار دينار.واضاف صدقي آميدي ان المقاولين يقوم الان بالعمل المتواصل ومن المقرر ان يتم اصلاح جميع الطرق المتضررة قبل وصول موسم الشتاء والبرد، مبينا ان الحكومة قررت ذلك وخصصت له المبلغ المطلوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسابق الزمن لانجاز مشروع وتضيف له 6 مليارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسابق الزمن لانجاز مشروع وتضيف له 6 مليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).