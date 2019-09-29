2019/09/29 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شعبة المباني التابعة لإدارة مشاريع محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن انجاز اكثر من ثلاثين مدرسة احيلت للتنفيذ نهاية عام ٢٠١٨ ،فيما تم احالة( ١٢٠ مدرسة) للتنفيذ من اصل ٢٣٠ مدرسة سيتم احالتها تباعا ضمن خطة عام ٢٠١٩.

وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ذلك جاء في لقاء صحافي مع مسؤول شعبة المباني ومعاون مدير قسم ادارة المشاريع في ديوان المحافظة رئيس مهندسين اقدم رعد يوسف عساف".

ولفت الى انه "تم مؤخرا توقيع اكثر من سبعون عقدا مع شركات بصرية رصينة متخصصة ببناء المدارس، والتي ستباشر بالتنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة".

واضاف عساف، إن "الدوائر المستفيدة تقوم بتحديد مكان المشروع وفقا للنسب السكانية وعوامل فنية اخرى"، منوها إلى أن "قضائي القرنة والمدينة كان لهما النصيب الأكبر من مشاريع المدارس نظرا للكثافة السكانية في تلك المناطق".

واوضح مسؤول الشعبة إن "عدد من مشاريع المدارس المحالة ستتكون ١٨ الى ٢٤ صفا، موزعة على طابقين أو ثلاثة طوابق، تتضمن مختبرات وقاعات ومصاعد ومولدات كهربائية ، بهدف تسهيل تنقل الطلبة والمدرسين في المبنى".

واشار إلى أن "شعبة المباني انجزت متابعة مشروع المدارس التخصصية الرياضية لصالح مديرية شباب ورياضة البصرة، ومشروع المركز الصحي ناحية نهر العز، فيما يتواصل العمل بمشاريع خمس مستشفيات حديثة موزعة في عموم المحافظة ، والتي وصلت نسب إنجاز عدد منها الى اكثر من ٥٠ %".

واعرب عساف عن تفاؤله "بانجاز عدد كبير من المشاريع خلال الفترة المقبلة ، بسبب تعاون الشركات المنفذة، والتي تنافست لانجاز تلك المشاريع قبل نهاية المدد المتعاقد عليها ، ووفقا للمواصفات المطلوبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز عدد من المدارس واحالة 120 للتنفيذ في البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجاز عدد من المدارس واحالة 120 للتنفيذ في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).