2019/09/29 | 23:26

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شرطة الأنبار تعتقل 5 متاجرين بالمخدرات وتكشف هوياتهم والكميات الم

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شرطة الأنبار تعتقل 5 متاجرين بالمخدرات وتكشف هوياتهم والكميات المضبوطة بحوزتهم

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