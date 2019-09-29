2019/09/29 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

| عاجل |عادل عبد المهدي: النظام التعليمي في العراق هدفه تحصيل الشهادة لغرض التعيين فقط

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (| عاجل | عادل عبد المهدي: النظام التعليمي في العراق هدفه تحصيل الشهادة لغرض التعيين فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (| عاجل | عادل عبد المهدي: النظام التعليمي في العراق هدفه تحصيل الشهادة لغرض التعيين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).