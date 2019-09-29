مصرية تلقى رضيعتها في النهر انتقامًا من زوجها

2019/09/29 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقدمت مصرية بمحافظة الأقصر على قتل طفلتها الرضيعة بطريقة مروعة، إذ أغرقتها في ”ترعة“ حتى تنتقم من زوجها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مركز شرطة القرنة في الأقصر بلاغًا من ”ر.م.م.أ “ ( 26 عامًا)، ربة منزل، تتهم فيه زوجها بإرسال شخصين مجهولين لخطف ابنتها ”أسيل“، حديثة الولادة (40 يومًا).

وبتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة، تبين عدم صحة رواية المتهمة، وبمناقشة الشهود والإطلاع على الكاميرات القريبة من المكان، تبين عدم وجود والدة الطفلة في المكان الذي أشارت إليه.

وبتضييق الخناق على المبلغة في التحقيقات، اعترفت بقيامها بإلقاء نجلتها بترعة ”سواحل أرمنت“ للتخلص منها وإلصاق التهمة بزوجها؛ لوجود خلافات بينهما.

وعثرت القوات على جثة الرضيعة وتم انتشالها من المياه بإرشادها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة بمعدلات جرائم القتل، وعادة ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية، أو السعي وراء الشهوات.

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