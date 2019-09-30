2019/09/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن مركز شرطة كمرك الشلامجة، اليوم الاحد، القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في البصرة.

وذكر بيان للمركز تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامچة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتها في صالة الوافدين اليوم من القاء القبض على مسافر ايراني الجنسية وبحوزته مادة مخدرة نوع (هيروين ) وكذلك حبوب مخدرج نوع (ميتادون)".





واضاف تم "اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقة أمام انظار السيد قاضي التحقيق".

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