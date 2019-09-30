2019/09/30 | 00:29

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بغداد اليوم

أعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، الاحد، القبض على إيراني بحوزته مادة "الهيروين" في كمرك الشلامجة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامچة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت اثناء القيام بواجباتها في صاله الوافدين، من القاء القبض على مسافر ايراني الجنسية، وبحوزته مادة مخدره نوع (هيروين )، وكذلك حبوب مخدره نوع (ميتادون)".ولفت البيان، الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض اوراق التحقيق أمام انظار قاضي التحقيق".

بغداد اليوم _ ديالى

وجهت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، رسالة عاجلة لقيادة عمليات صلاح الدين، بشأن عدد من القرى المهجورة عند الحدود الفاصلة بين المحافظتين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات متلبسا بالجرم المشهود، بحوزته مسدس تركي، وسط محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز استخب

بغداد اليوم _ بغداد

أبلغت السفارة العراقية في البرازيل، وزارة الخارجية، بتعرضها لعملية سطو مسلح وسرقة قاصة حديدية مع محتوياتها، ونقلها إلى جهة مجهولة.

وحصلت (بغداد اليوم) على برقية صادرة من سفارة العراق في البرازيل، موجة إلى وزارة الخارجي

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