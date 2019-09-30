بـ 12 طعنة.. رجل يقتل شقيقة زوجته

2019/09/30 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقدم مواطن تركي؛ على طعن شقيقة زوجته المغربية وسط الشارع في مدينة أنتاليا مما أدى إلى وفاتها، بعدما دخل في شجار عنيف مع زوجته الحامل.

وكشفت الصحافة التركية، أن الزوجة سهام {32 عامًا} ظلت مرتبطة بالمدعو ”إركان.ك“ الذي يعمل حارس أمن لمدة 9 سنوات، لكنها تعرضت للإهانة والعنف من طرفه بشكل متكرر مما دفعها لتقديم شكوى للسلطات التركية يوم 23 أيلول سبتمبر الجاري، والتي أمرته بالابتعاد عن بيت الزوجية لمدة شهرين.لكن الزوج البالغ من العمر 41 عامًا، رفض الامتثال لقرار الأمن، وعاد يوم السبت 28 أيلول سبتمبر الحالي عند الساعة التاسعة والنصف ليلًا إلى المنزل.وعندما رفضت الزوجة أن تفتح له الباب، تسلل من الشرفة وهاجمها بسكين فطعنها وسقطت أرضًا، وكانت شقيقتها رجاء {24 عاما} برفقتها، حيث حضرت من المغرب لمرافقتها في آخر شهور الحمل.فحاولت الدفاع عنها ومساعدتها، لكنها أصيبت ولاذت بالفرار، فلاحقها الجاني إلى الشارع ثم طعنها بسكينه 12 طعنة في مختلف المناطق بجسدها، ولاذ بعدها بالفرار.وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى، حيث وضعت الزوجة تحت الحراسة الأمنية، فيما لفظت شقيقتها أنفاسها الأخيرة، وتم نقلها إلى مركز الطب الشرعي في أنتاليا، وما يزال البحث جاريًا عن الجاني.



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