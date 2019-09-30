هكذا يهدد “الحشد الشعبي”امن اسرائيل!

2019/09/30 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مستشرق إسرائيلي إن “التصور الإسرائيلي للفصائل المسلحة المنضوية في الحشد في العراق هي تهديدا أمنيا حقيقيا، وبالتالي فإن لدينا مصلحة للمس بها، واستهدافها”.

وأضاف يارون فريدمان في مقاله المطول بصحيفة يديعوت أحرنوت، اطلعت عليها “كلكامش برس”، أن الحديث هنا عن “67 فصيل مسلح تمثل الشيعة العراقيين، وتحظى بدعم سنوي حكومي يصل الى 60 مليون دولار سنويا، ويبذل جهودا لنقل الأسلحة والوسائل القتالية عبر حدودها مع ايران لسوريا ولبنان والعراق”.

وأضاف فريدمان أن “المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تفيد بأن إيران تتطلع في السنوات القليلة القادمة لإقامة مسارين لنقل هذه الأسلحة: بري وبحري، يصلان بين إيران ولبنان، من أجل تسهيل نقل الوسائل القتالية، وتسريع سيطرتها العملياتية على سوريا ولبنان، وإقامة جبهة معادية جديدة ضد إسرائيل”.

وأوضح أن “إسرائيل تراقب التحركات الإيرانية الجارية لافتتاح ميناء بحري جديد على شاطئ اللاذقية شمال سوريا، فيما تجري الجهود الميدانية لإقامة خط سكة حديد من إيران إلى سوريا مرورا بالعراق، ويمكن الافتراض أن الهجمات الجوية الأخيرة المنسوبة لإسرائيل ضد الحشد الشعبي تأتي لإحباط الجهود الإيرانية لإبعاد مستودعات صواريخها المتطورة عن مرمى الطيران الإسرائيلي”.

وأشار فريدمان، الى إن “إسرائيل تعتبر أن العراق خرج لتوه من حرب ضارية ضد داعس تسببت بدمار كبير للدولة العراقية، وانقسام سياسي بين الشيعة شرق البلاد، والسنة العرب في الغرب، والأكراد في الشمال، حتى ان الشيعة العراقيين منقسمين بين بعضهم، أحدهم تابع لايران ، وآخر تابع لمقتدى الصدر “.

وأضاف أن “التقدير الإسرائيلي لوضع سوريا أن الحرب توشك على الانتهاء، والدولة مدمرة، والجيش السوري مستنزف كلياً، ويمر حاليا بمرحلة إعادة ترميم لقدراته، أما لبنان فهو دولة فاشلة اقتصاديا وضعيفة عسكريا، وتعيش فيها الطوائف حالة صراع داخلي، الواحدة ضد الأخرى “.





وأكد أن “الشرق الأوسط بات يشهد مواجهة جلية بين معسكرين: إيران والولايات المتحدة، التي قد تصل حد الحرب العسكرية، وحرب بدأت لتوها بين إسرائيل وأطراف المحور الايراني في المنطقة، خاصة قوت الحشد الشعبي .



واضاف “صحيح أننا لا نتكلم عن حرب متكافئة، فالتفوق الإسرائيلي الأمريكي فيها ظاهرا، لكن إيران لديها نقطة قوة لا تخطئها العين بفضل الردع الذي تحوزه في تهديد خصومها في المنطقة في حال تعرضها لهجوم خارجي”.

وأضاف أن “استمرار الهجمات الإسرائيلية على قوات الحشد الشعبي ، تهدف أساسا لوقف نقل الأسلحة من العراق إلى حزب الله وسوريا، رغم أن الحشد الشعبي العراقية تشكل تهديدا ثانويا على إسرائيل، فهي بعيدة جغرافيا عنها”.

وختم بالقول أن “إسرائيل تتشارك مع الدول العربية السنية المحيطة بالعراق في إبداء القلق من الحشد الشعبي .

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