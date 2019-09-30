أعداد صادمة لـ”معتقلي تظاهرة”سبتمبر” في مصر

2019/09/30 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت مصادر حقوقية الأحد، إن أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ “حملة اعتقالات سبتمبر” تجاوز عددا صادما.

وأوضحت أن الأرقام بلغت 2400 معتقلا مصريا حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، لافتين إلى أن حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.

ووثقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقال 2038 شخصا، لافتة إلى أنه تم التحقيق، الأحد، مع 181 منهم بمجمع محاكم جنوب القاهرة، ليرتفع بذلك عدد الذين تم التحقيق معهم من بداية الأحداث وحتى اليوم إلى 1198 شخص.

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