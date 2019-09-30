2019/09/30 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محيي_الدين_محروس العدد أربعة يرتبط بالتصور حول القوى الطبيعية الأربعة المؤسسة للكون: الأرض- النار- الماء- الهواء.وهو تصور للمربع، والثبات على أربع للعديد من الحيوانات، وللجهات الأربع الأساسية: الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وهو عدد أنثوي ويرمز للمرأة.العدد أربعة هو عدد الاستقرار والنظام واستكمال العدالة.يرمز إلى بناء أساس قوي ومتين.
أربع مراحل للقمر وأربعة مواسم.
„.Tetrad اعتقد فيثاغورث أن العد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد أربعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهو عدد أنثوي ويرمز للمرأة.العدد أربعة هو عدد الاستقرار والنظام واستكمال العدالة.يرمز إلى بناء أساس قوي ومتين.
أربع مراحل للقمر وأربعة مواسم.
„.Tetrad اعتقد فيثاغورث أن العد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد أربعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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