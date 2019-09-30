محيي الدين محروس - جولة مع العدد أربعة

2019/09/30 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس العدد أربعة يرتبط بالتصور حول القوى الطبيعية الأربعة المؤسسة للكون: الأرض- النار- الماء- الهواء.وهو تصور للمربع، والثبات على أربع للعديد من الحيوانات، وللجهات الأربع الأساسية: الشمال والجنوب والشرق والغرب.وهو عدد أنثوي ويرمز للمرأة.العدد أربعة هو عدد الاستقرار والنظام واستكمال العدالة.يرمز إلى بناء أساس قوي ومتين.أربع مراحل للقمر وأربعة مواسم.„.Tetrad اعتقد فيثاغورث أن العد......

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