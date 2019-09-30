2019/09/30 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوصل القنصل الأمريكي العام في أربيل، ستيفن فاجن، مذكرة التفاهم والعمل مشترك بين القوات الأمريكية ووزارة البيشمركة إلى وزير البيشمركة، شورش إسماعيل، ووفقاً لمحتويات المذكرة، "البنتاغون يمدد للعامين المقبلين دعمه ومساعدته للعراق وإقليم كردستان".

واستقبل اليوم الأحد، وزير بيشمركة إقليم كردستان، شورش اسماعيل، القنصل الأمريكي العام، ستيفن فاجن، في أربيل.وأصدرت البيشمركة بياناً مكتوباً بشأن محتوى الاجتماع، حيث أعلن القنصل الأمريكي العام عن قرار البنتاغون بتقديم الدعم للعراق وإقليم كردستان وقال: "إن الولايات المتحدة تدعم الجيش العراقي وقوات البيشمركة كجزء من نظام الدفاع العراقي".وأشاد وزير البيشمركة بحسب البيان: "بجهود القوات الأمريكية الحالية والسابقة وحكومته، والتي لعبت دوراً مهماً في مساعدة قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين في المنطقة".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يمدد دعمه للعراق وإقليم كردستان لعامين إضافيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يمدد دعمه للعراق وإقليم كردستان لعامين إضافيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).