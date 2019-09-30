2019/09/30 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زين_اليوسف في فيلم "شيءٌ من الخوف" جسَّد المخرج حسين كمال ما يمكن اعتباره أفضل شرح تعليمي مبسط لعلاقة الحاكم العربي بمحكوميه المغلوبين دائماً على أمرهم..تلك العلاقة التي تلخصت أغلب أركانها تقريباً في مشهد لم يتجاوز البضعة دقائق و هو مشهد ذهاب عتريس الجد لسرداق عزاء سالم أبو عوضين..في ذلك المشهد أبرز المخرج حسين كمال الركيزة الأساسية التي تقوم على أساسها أغلب الأنظمة العربية و هي ركيزة الخوف..ذلك الخوف الذي -......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زين اليوسف - مصر و عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زين اليوسف - مصر و عتريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).