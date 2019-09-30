عبد المهدي: هناك مواقع تواصل اجتماعي تُدار من الخارج.. وقدمنا رسالة لإنهاء ازمة اليمن

2019/09/30 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية"واع"، أبرز ماجاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع وسائل إعلام عراقية وعربية

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