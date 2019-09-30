المالكي يدعو إلى التعاون مع إيران

2019/09/30 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الاحد، الى تعاون العراق وإيران

مع دول الجوار لإعادة استقرار الشرق الأوسط ، بينما أكد مسؤول ايراني رفيع عدم رغبة بلاده بان يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى.

وافاد بيان صادر عن مكتبه، تسلمت “الصباح”، نسخة منه، بان المالكي “استقبل مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية

حسين جابري انصاري بحضور السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي”، مبينا أنه “جرى

خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”.

واكد المالكي، ان “المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد”.



ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى “ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة الاستقرار الى الشرق الأوسط”.



من جانبه اشاد انصاري “بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة”، مؤكدا “عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى”.

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