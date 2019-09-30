وزير المالية: اتفقنا مع الصين على «النفط مقابل المشاريع»

2019/09/30 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ذكرَ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أن تعاون العراق مع الصين سيكون ضمن إطار “النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا”.



وقال حسين في خلال استضافته في “ملتقى الرافدين”: إنه “بدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل مصادر الواردات غير النفطية وإصلاح المصارف والمؤسسات الحكومية وخلق فرص عمل للشباب ودعم الحكومات المحلية لتحسين نوعية الخدمات”.



وأضاف أنّ “تعاوننا مع الصين سيكون ضمن إطار النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا مع التأكيد على خلق فرص عمل لشبابنا، ونحن سنحدد المشاريع الستراتيجية ونختار الشركات الكبيرة”.

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