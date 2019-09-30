اليوم.. 10 ملايين تلميذ وطالب يبدؤون عامهم الدراسي

2019/09/30 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

يتوجّه اليوم الاثنين ما يقارب العشرة ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات الى المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وسط تحضيرات مبكرة اتخذتها مديريات التربية من خلال توزيع الكتب وحملات الصيانة. وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن لمندوبة "الصباح" اسراء السامرائي: إن ما يقارب العشرة ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات موزعين بين 26 الفا و800 مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية، يتوجهون اليوم الى المدارس لبدء عامهم الدراسي الجديد 2019 ــ 2020، مؤكدا توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية من خلال توزيع الكتب المدرسية بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمرحلة الابتدائية و75 بالمئة للمتوسطة والاعدادية ككتب جديدة، وهناك تدوير للكتب بالنسبة لبقية المراحل الخاصة بالعام الماضي.



واضاف أن الوزارة قامت بتسوية الملاكات خلال العطلة الصيفية بعد ان اعد جهاز الاشراف خطة استباقية بهذا الصدد لسد الشواغر الموجودة في المدارس، كاشفا عن تخصيص الحكومة مبالغ مالية لاعادة تأهيل وترميم 2000 مدرسة في بغداد والمحافظات.

وفي الديوانية، قال مدير التربية عقيل الجبوري لمراسل "الصباح" عباس رضا الموسوي: إن المديرية انهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، إذ تم تجهيز 1200 مدرسة لمختلف المراحل بالمستلزمات الضرورية بما فيها توزيع الكتب والقرطاسية. واشار الى ادخال العديد من الملاكات التعليمية والتدريسية في دورات اعداد وتدريب، فضلا عن اتخاذ اجراءات لمحاربة التدريس الخصوصي.

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