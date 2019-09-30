الحلبوسي: الاستقرار السياسي مفتاح الخدمات والإعمار

2019/09/30 | 03:12

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بغداد / الصباح

شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على ضرورة توافق القوى السياسية في محافظة ديالى على معيار خدمة أهاليها، مؤكداً أن الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساس لتقديم الخدمات والإعمار. وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، بأن الحلبوسي وصل، أمس الأحد، إلى محافظة ديالى؛ وذلك "استمرارا لجولاته الميدانية في جميع المحافظات والمدن العراقية؛ لبحث الواقع الخدمي، وأبرز المعوقات التي تقف أمام تقديم الخدمات للمواطنين، وأهم المشاريع المتلكئة والمنجزة، والوقوف على احتياجات المحافظة".

وعقد الحلبوسي "اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ ورؤساء الدوائر الخدمية، استمع فيه إلى عرض موسع عن المشاريع الخدمية في المحافظة وأقضيتها ونسب الإنجاز فيها والمتلكئة منها في مختلف القطاعات، ومنها الإسكان والصحة والتربية".

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