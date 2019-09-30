20 بالمئة من الوحدات السكنية للقوات الأمنية وذوي الشهداء

2019/09/30 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تنسق محافظة بغداد مع المجلس الوطني للاسكان من اجل تنفيذ الية تخويل المحافظات بتوزيع الوحدات السكنية بين المستحقين، وزيادة نسبة تخصيص الوحدات السكنية من 10 الى ‎20 بالمئة للقوات الامنية وشمول شهدائها باطفاء اقيام الوحدات السكنية.



وقال النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد لـ"الصباح" : ان ممثلا عن محافظة بغداد شارك في الجلسة 16 للاجتماع الموسع للمجلس الوطني للاسكان، مبينا ان الاجتماع تطرق الى امكانية زيادة نسبة تخصيص الوحدات السكنية من ‎10 الى ‎20 بالمئة لمنتسبي القوات الامنية وذوي الشهداء والجرحى.

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