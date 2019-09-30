محيي الدين محروس - جولة مع العدد خمسة

2019/09/30 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس رمزية العدد 5 كونه يتكون من مجموع 2 العدد المؤنث، و 3 العدد المذكر، ولعب دوراً هاماً في مختلف الحضارات. -;-يرمز للإنسان، على شكل رجل فاتح الذراعين والساقين.الخطوط الواصلة بينهم و بين الرأس تشكل " بينتوغرام" أي شكل خماسي.وهو النجمة الخماسية.كما أن الانسان له خمس حواس. -;-ترسم النجمة بخطوط متساوية الطول، تتقاطع في خمس نقاط، في الوسط.كما أن النسبة بين خطوطها الخمسة، تساوي النسبة المقدسة فا......

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