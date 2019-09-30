2019/09/30 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محيي_الدين_محروس رمزية العدد 5 كونه يتكون من مجموع 2 العدد المؤنث، و 3 العدد المذكر، ولعب دوراً هاماً في مختلف الحضارات. -;-يرمز للإنسان، على شكل رجل فاتح الذراعين والساقين.
الخطوط الواصلة بينهم و بين الرأس تشكل " بينتوغرام" أي شكل خماسي.
وهو النجمة الخماسية.
كما أن الانسان له خمس حواس. -;-ترسم النجمة بخطوط متساوية الطول، تتقاطع في خمس نقاط، في الوسط.
كما أن النسبة بين خطوطها الخمسة، تساوي النسبة المقدسة فا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد خمسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخطوط الواصلة بينهم و بين الرأس تشكل " بينتوغرام" أي شكل خماسي.
وهو النجمة الخماسية.
كما أن الانسان له خمس حواس. -;-ترسم النجمة بخطوط متساوية الطول، تتقاطع في خمس نقاط، في الوسط.
كما أن النسبة بين خطوطها الخمسة، تساوي النسبة المقدسة فا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - جولة مع العدد خمسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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