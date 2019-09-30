دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثاني/ 1

2019/09/30 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري لا تكتملُ دائرة القرابة، المرتبط بها مصيرُ بطلة سيرتنا، " لَيْلو "، لو لم يُذكر شيءٌ عن ذلك الفرع من شجرة العائلة، الذي كان من ثماره رَجُل البطلة نفسه؛ المدعو " عَليْكي آغا ".ثمة إشاراتٌ نادرة عن نشأته الأولى، يُمكن ملاحظتها من سياق الحديث بشكل عام.وإذ ولجنا في متن الرواية، فلا مندوحة من طيّ بعض صفحات ذلك السياق ريثما يحين وقت إظهارها للقارئ.كذلك من المهم، هذه المرة، لفت النظر إلى إشارة تخصّ ال......

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