سامي الذيب - موانع الطعام عند المسلمين 1

2019/09/30 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب بعد عرضنا لموانع الطعام عند اليهود والمسيحيين، نقدم هنا موانع الطعام عند المسلمين.يشكل موقف المسلمين عودة شبه كاملة إلى موانع الطعام عند اليهود ونجد تلك الموانع في القرآن والحديث وكتب الفقهاء.ونقدمها بشكل خاص معتمدين على المصادر العربية السنية الحديثة.ولا تشير تلك المصادر أبدًا إلى الكتابات الشيعية.لذلك كملناها بالرجوع إلى المصادر الشيعية في حالة الإختلاف بين السنة والشيعة.تجدر ......

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