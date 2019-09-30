مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

2019/09/30 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت شبكة "ABC" الامريكية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بتحطم طائرة صغيرة بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت الشبكة ان الطائرة "سيسنا 421" تحطمت في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند، حوالي الساعة 4 من مساء يوم أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال بيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة فولوسيا، التي وقع بها الحادث، إن "المسعفين اكتشفوا الضحايا الثلاثة في مكان الحادث دون نبض".

ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث.



في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

تم إخطار الإدارة الفيدرالية للطيران والسلامة الوطنية للنقل، بحادث التحطم ولا توجد معلومات إضافية عن الحادث، وفقا للشبكة الأمريكية.

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