التيتي الحبيب - حقائق على الأرض وانعكاساتها في السماء

2019/09/30 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الاحداث من وحي الأحداثبالنسبة لبلدان الرأسمالية التبعية يعتبر جلب الاستثمارات الاجنبية في حد ذاته.بلدان التبعية تتسابق من اجل جلب اكبر عدد من المستثمرين، وتكاد القضية تتحول الى حرب شرسة.فالرساميل بطبيعتها جشعة تتوجه الى الجهات التي تكون فيها الكلفة اضعف والأرباح اعلى.المغرب دخل هذه الحرب منذ زمان وهو يسابق اليوم من اجل استقبال الرساميل الأجنبية ولذلك اتخذ عدة قرارات منها:......

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