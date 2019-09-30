2019/09/30 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة..



‏قوة أمنية خاصة تزيل تمثال عبد الوهاب الساعدي من مدينة

اخبار مباشرة

بالصورة..



‏قوة أمنية خاصة تزيل تمثال عبد الوهاب الساعدي من مدينة الموصل

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. ‏قوة أمنية خاصة تزيل تمثال عبد الوهاب الساعدي من مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. ‏قوة أمنية خاصة تزيل تمثال عبد الوهاب الساعدي من مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).