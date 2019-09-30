تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في بعقوبة

2019/09/30 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاثنين، تحرير موظف حكومي بعد أقل من ١٢ ساعة على اختطافه في مدينة بعقوبة، فيما لا يزال البحث جارٍ عن الخاطفين.

وقال العبادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "ذوي المواطن المختطف من أهالي حي التحرير اخبروا القوات الأمنية عن حالة اختطاف في حي الصناعة، والمختطف موظف في دائرة الكهرباء".

وبين أنه "تم تشكيل فريق امني مختص وقام بتطويق المنطقة بشكل محكم ولكثرة انتشار القوات الأمنية وعمليات الدهم والتفتيش في محل الحادث قاموا الخاطفين بترك المختطف والفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف "تم الوصول إلى مكان احتجاز المختطف وتحريره وتسليمه إلى ذويه سالما وجاري البحث عن الخاطفين لإلقاء القبض عليهم وتقديهم للعدالة".

ولفت العبادي إلى أن "محافظة ديالى لم تسجل حالة خطف منذ عدة شهور والقي القبض على أغلب عصابات الخطف بفضل تعاون المواطنين مع لأجهزة الأمنية".

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