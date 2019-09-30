2019/09/30 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل : اكثر من عشرة ملايين تلميذ و طالب يبدؤون عامهم الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل : اكثر من عشرة ملايين تلميذ و طالب يبدؤون عامهم الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).