الرافدين : سلفة 25 مليون دينار تكون بتغطية 50 بالمئة من الراتب الشهري

2019/09/30 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان سلفة 25 مليون دينار تكون بتغطية 50 بالمئة من الراتب الشهري للموظف.

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