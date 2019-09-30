الرافدين يشترط 50% من راتب الموظف الشهري لدفع قسط سلفة 25 مليونا

2019/09/30 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشترط مصرف يوم الاثنين ان يكون 50 بالمئة من راتب الموظف الشهري القسط الشهري للسلفة التي تبلغ 25 مليون دينار .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم ان من حق الموظف ان يتسلم سلفة ثانية بعد ان كانت لديه سلفة سابقة وحسب تقدير راتبه المتبقي من استقطاع السلفة الاولى .

واشار البيان الى ان السلف تمنح لموظفي الدولة من الذين تم توطين رواتبهم حصرًا لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات والتقديم على السلفة.

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