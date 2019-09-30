أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب يبدأون عامهم الدراسي الجديد

2019/09/30 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توجه نحو عشرة ملايين تليمذ وطالب، اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات الى المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وســط تحضيرات مبكرة اتخذتها مديريات التربية من خلال توزيع الكتب وحملات الصيانة.

وقـال مدير العلاقات والاعـــلام في وزارة التربية، فراس محمد حسن لصحيفة "الصباح" شبة الرسمية ان "ما يقارب العشرة مــلايــين تـلـمـيـذ وطــالــب فــي بــغــداد والمــحــافــظــات مــوزعــين بــين 26 الــفــا و800 مــدرســة ابـتـدائـيـة ومتوسطة واعدادية، توجهوا اليوم الى المدارس لــبــدء عـامـهـم الــدراســي الـجـديـد 2019 ــــ 2020".

واكد ان "توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية من خلال توزيع الكتب المدرسية بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمرحلة الابتدائية و75 بالمئة للمتوسطة والاعــداديــة ككتب جـديـدة، وهـنـاك تـدويـر للكتب بالنسبة لبقية المراحل الخاصة بالعام الماضي".

واضاف ان "الوزارة قامت بتسوية الملاكات خلال العطلة الصيفية بعد ان اعد جهاز الاشراف خطة استباقية بهذا الصدد لسد الشواغر الموجودة في المـدارس"، كاشفا عن "تخصيص الحكومة مبالغ مالية لإعــادة تأهيل وترميم 2000 مـدرسـة في بغداد والمحافظات".

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