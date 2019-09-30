10 ملايين طالب وطالبة يباشرون الدوام الرسمي في المدارس

2019/09/30 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشر 10 ملايين طالب وطالبة في بغداد والمحافظات، الاثنين، الدوام الرسمي في المدارس لـبـدء الـعـام الــدراســي الـجـديـد.

وذكر بيان لوزاررة التربية ان الوزير وكالة قصي السهيل هنأ الكوادر التربوية وابناءنا الطلبة في المراحل الدراسية كافة وذويهم ، ببدء العام الدراسي الجديد 2019_ 2020".وأضاف السهيل ان "وزارة التربية اكملت متطلبات انطلاق العام الدراسي الجديد من الكتب التي تم توزيعها على الطلبة في وقت مبكر ، فضلاً عن تجهيز وتأهيل المباني المدرسية حسب الإمكانات المتاحة".و أشار الى ان "عامنا الجديد سيكون مواكباً لما يعيشه العراقيون من تحديات ونتمنى لهم دوام الموفقية والنجاح في مسيرة العلم والمعرفة"، مؤكداً "دعم الوزارة لكل تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية".

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