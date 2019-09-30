اكثر من عشرة ملايين تلميذ و طالب يبدؤون عامهم الدراسي الجديد

2019/09/30 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير التربية وكالة قصي السهيل ، الكوادر التربوية وابناءنا الطلبة في المراحل الدراسية كافة وذويهم ، ببدء العام الدراسي الجديد 2019_ 2020 .

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