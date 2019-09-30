شرطة ديالى تحرر شخصاً بعد أقل من 12 ساعة على اختطافة

2019/09/30 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىأعلن قائد شرطة محافظة يالى، اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاثنين، تحرير مواطن بعد أقل من 12 ساعة على اختطافة في مدينة بعقوبة.

وقال فيصل العبادي، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “ذوي المواطن المختطف من أهالي حي التحرير اخبرو القوات الأمنية عن حالة اختطاف في منطقة حي الصناعة والذي يعمل موظف في دائرة الكهرباء”.

وأضاف العبادي، أن “فريقا امنيا مختصا شكل مباشرةً من قبل مدير شؤون أفواج الطوارئ العميد مجيد كاظم وامر فوج طوارئ ديالى الثالث العقيد صباح صالح ومساعد امر الفوج المقدم غسان صيهود وباشرافي المباشر، وتم تطويق المنطقة بشكل محكم”.

وتابع، أنه “لكثرة انتشار القوات الأمنية وعمليات الدهم والتفتيش في محل الحادث قاموا الخاطفين بترك المختطف، لتعثر القوات الامنية عليه”، مشيراً إلى “تسليم المختطف إلى ذويه سالما”.

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