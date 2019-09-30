2019/09/30 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية، تعرض السفارة العراقية في البرازيل لعملية سطو تم خلالها سرقة مبالغ مالية ووثائق ومستمسكات.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..خسائر مالية وسرقة اوراق ثبوتية بحادثة السفارة بالبرازيل المركز الخبري الوطني.

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