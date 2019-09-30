مصطفى راشد - قصيدة من العالم الآخر

2019/09/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_راشد =================== من العالم الآخر أحييكم وأرجوا أن تبلغوا سلامى لأولادى وأهاليكم وقولوا لأولادى بحبكم وبدعوا ربى ينجيكم ومفيش حد هيحبكم مثلى يفديكم ويراعيكم واللى حبونى واللى كرهونى ربى يهديكم ورغم جفائكم لسة بحبكم وأناجيكم وكنت بتمنى سؤالكم عنى ولو بكلمة وتعرفوا أنى لسة مشتاق ليكم وبرغم ظلمكم ليا لم أفكر يوماً أقاضيكم أو أدعو حتى عليكم أو أفكر يوماً أأ......

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