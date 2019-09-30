سامح عسكر - متاهة الإصلاح وفرص التغيير

2019/09/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في حواي مع وكالة أنباء فارس منذ أسبوع عن الأوضاع الحالية بمصر عرضنا لمشاهد الاحتجاجات التي دعا إليها المقاول الفنان "محمد علي" مع تشريح علمي موضوعي لطبيعة الحركة ومستقبلها، وقد ترجم الحوار إلى اللغة الفارسية ونشر في الوكالة منذ أيام على أن يطرح رابط الحوار في الوكالة نهاية المقالة..الأستاذ سامح مرحبا بكم..رأينا في الأيام الماضية أن مصر شهدت مرة أخرى احتجاجات شعبية ضد الحكومة المصري......

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