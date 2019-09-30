طلال الربيعي - أَلْمُوج بِيهَار: -اليهود العراقيون يرفضون التلاعب الصهيوني بتاريخهم-!

2019/09/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي هذه ترجمتي لمقابلة نشرت بالانكليزية في عام 2012 مع الكاتب اليهودي من اصل عراقي, أَلْمُوج بِيهَار.ومع ان المقابة قديمة بعض الشئ, الا انها تثير اسألة لا تزال لم يتم الاجابة عليها, مثل عما اذا كان هنالك اتفاقا بين نوري السعيد وبن غوريون بخصوص تسهيل ترحيل يهود العراق الى اسرائيل وكذلك دور اسرائيل في اضطهاد وملاحقة اليهود العراقيين وقتها لحملهم على ترك العراق الى اسرائيل.يستهجن الكاتب بيهار......

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