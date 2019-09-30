المؤشر نيكي يهبط 0.39%

2019/09/30 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هبط مؤشر نيكي القياسي، اليوم الاثنين، في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وانخفض نيكي 0.39% إلى 21793.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% مسجلا 1593.18 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

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