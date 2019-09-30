2019/09/30 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤشر نيكي يهبط 0.39%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هبط مؤشر نيكي القياسي، اليوم الاثنين، في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وانخفض نيكي 0.39% إلى 21793.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% مسجلا 1593.18 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤشر نيكي يهبط 0.39%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤشر نيكي يهبط 0.39%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).