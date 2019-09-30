الشابندر يدعو لإعادة السفير الإيراني لدى العراق إلى بلاده

2019/09/30 | 09:15

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بغداد اليوم- بغداد

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين (30 أيلول 2019)، الى إعادة السفير الإيراني لدى العراق، لبلاده، عقب تصريحاته الأخيرة.

وقال الشابندر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "التصريحات الأخيرة للسفير الإيراني في بغداد إهانة لسيادة العراق وإساءة لطبيعة العلاقات بين البلدين".

وأضاف، أن "إعادة السفير إلى بلاده أقل ما يجب أن تفعله الخارجية العراقية".

وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال الخميس (27 أيلول 2019) إن بلاده ستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر، في حال استهدفت عسكرياً من الولايات المتحدة.

وذكر مسجدي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، أن "الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب مع الأميركان أو أي أحد آخر"، مبيناً أن "الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران".



وأضاف مسجدي، أن "الأميركان يقولون دائماً إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوماً عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأكد السفير الإيراني لدى العراق، أن "إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر"، مؤكداً أنهم "يعرفون جيداً بأن إيران لا تمزح أبداً".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وجه الجمعة (20 أيلول الجاري)، رسالة إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها أن إيران "لا ترغب بشن حرب، لكنها ستدافع عن نفسها دائما".

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