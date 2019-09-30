2019/09/30 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، على ضرورة عدم المساس بالمؤسسة العسكرية أو إضعافها، مؤكدا عدم وجود ازمة بشأن الفريق عبد الوهاب الساعدي.وفي مقابلة مع “العربية”، نفى وزير الدفاع أي “أزمة في ملف الساعدي والقرار طبيعي والتقيته اليوم لتنفيذ الأمر الديواني الصادر من رئيس الوزراء”.وأعلن الشمري أنه سيتم تسليم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع: لا أزمة بشأن الساعدي ونرفض مهاجمة السفارات المركز الخبري الوطني.

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