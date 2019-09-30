السامرائي: السعودية منهكة من حرب اليمن والحوثيون يزدادون قوة

2019/09/30 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قال الخبير العسكري، وفيق السامرائي، اليوم الاثنين، إن السعودية وبعد آلاف الغارات الجوية ومضي أربعة أعوام ونصف على حربها مع اليمن باتت خائرة القوى ومنهكة، فيما أكد أن الحوثيين يزدادون قوة.

وكتب السامرائي، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن “الملف اليمني ورغم آلاف الغارات الجوية لدول خليجية ومضي أربعة أعوام ونصف على الحرب، لا يزال يتشقق والقدرات الحوثية تزداد قوة ومعنويات”.

وأضاف السامرائي، أن “السعودية المثقلة بجروحها لم تعد لاعبا قويا ولا تملك حتى قدرة الإعلان التفصيلي الموثق بإتهام إيران بشن غارة أرامكو؛ لأنها (لا تملك) وثائق الكترونية وصورا جوية تستند إليها في تعزيز اتهامها لإيران”.

وتابع، أن “اليمن خاصرة هشة للسعودية التي يقلقها استذكار (لعبة) مخطط اندفاع يمني عراقي (قبل ثلاثة عقود) بالاندفاع على محورين نحو الرياض، وقد دخل عليها محور شرقي لاحقا، والظروف الدولية غير مضمونة إلى الأبد”.

وأشار إلى أن “الانسحاب السعودي، والإماراتي (الذي تأخر نسبيا) من اليمن، سيترتب عليه انهيار شامل وسريع لكل القوى المسلحة المحلية المضادة للحوثيين، وهو أمر سيتحقق بعد تكامل افتراق خصومهم من الخليجيين”.

وأوضح الخبير العسكري، أن “الصلح السعودي مع إيران لن يقدم حلا للخصومة الإيرانية الأميركية، والمطالب الأميركية ليست معنية بوضع سعودي يراد له أميركيا أن يكون ضعيفا”.

وبين، السامرائي، أن “لسان حال الإيرانيين يحاكي الرياض بخاصرتها الهشة مع تعمد إغفال تحركاتها السرية تجاه شمال غرب إيران وجنوبها؛ لأنها تعتبرها ثمنا لاقيمة له”.

وأوضح، أن “الخصومة الإيرانية هي مع إدارة ترامب حصرا، أما الصلح مع الرياض فلا يقدم لها نفعا ولا حلا، عكس التفاهم مع الإمارات المهم جدا للطرفين (والتفصيلات مؤجلة)”.

ولفت إلى أن “الخاسر من الخصومة السعودية الإيرانية هي الرياض، التي فقدت أوراقها الخليجية والعربية والتركية لمصلحة الإمارات (تدريجيا)، حيث تجاوبت عن غير قصد بمحاكاتها لعبة الحرب الخفية الإماراتية المتقنة استراتيجيا”

وأكد الخبير في لاشؤون العسكرية، أن “وقف حرب اليمن وانسحاب العرب منه، هما الحل الوحيد لاعادة الحياة إلى اليمنيين الذين سَحَقَتَ الحربُ فقراءهم، وتفادي ضربات كارثية في قلب الجزيرة”.

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