بيروت تحترق غضباً بعد انهيار الليرة

2019/09/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق محتجون عددا من الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بيروت وأشعل بعضهم النار في إطارات وصناديق للنفايات مع احتشاد المئات في وسط المدينة امس الأحد احتجاجا على ازمة صرف العملة اللبنانية وتراجع قيمتها امام الدولار الاميركي للمرة الاولى منذ العام 1995.

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