ثلاثة طلاب من بابل يحققون نسب نجاح عالية ويجتازون السادس الاعدادي دون المرور به

2019/09/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ثلاثة طلاب من محافظة بابل نسب نجاح عالية في الصف الخامس الاعدادي فقاموا بتسريع دراستهم وامتحنوا السادس الإعدادي دون المرور به، معبرين في الوقت نفسه عن فرحتهم بالتفوق وتحقيق أعلى النسب والدرجات لمواصلة مسيرة التميز وخدمة وطنهم.

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